Incidente sulla Pontina: scontro tra due auto, un ferito. Traffico in tilt

Incidente sulla via Pontina e starda chiusa nel territorio comunale di Ardea. E' quanto successo oggi, 26 maggio. A comunicarlo è Anas. Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento al km 36,600, è avvenuto tra due auto che sono entrate in collisione, causando il ferimento di una persona.

Si registrano code, in direzione di Roma. I veicoli sono situati in corsia di sorpasso. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine, per i rilievi stradali.

Si segnala, inoltre, un ulteriore sinistro, autonomo, di un'auto uscita fuori strada in corrispondenza dello svincolo di Pratica di Mare, al km 26,800, in direzione di Terracina.