Incidente sulla Pontina: camion fuori strada e traffico verso Roma

Traffico in tilt sulla via Pontina per un incidente avvenuto oggi 9 gennaio. Intorno alle 12:45, per cause da accertare, un camion ha perso il controllo uscendo poi fuori strda. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia che, in un primo momento, aveva chiuso soltanto una corsia della Pontina, all'altezza di Aprilia, facendo circolare i veicoli in un'unica corsia.

Le operazioni di ripristino, tuttavia, hanno reso necessario anche il blocco dell'altra carreggiata tanto che la Polizia Stradale ha imposo l'uscita obbligatoria in via Strampelli. La strada è stata poi aperta alle 14:20 circa. Si segnalano code chilometri in direzione Roma.