Pontina: auto si scontrano e si ribaltano, tre feriti

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale che nel pomeriggio di oggi ha paralizzato il traffico sulla via Pontina all'altezza di via Pratica di Mare. Due auto, una Fiat Cinquecento e una Citroen C3, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro finendo ribaltate. A bordo delle vetture 3 persone. Per liberare le persone all'interno degli abitacoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Tre i feriti più gravi, trasportati con l'ambulanza al Sant'Eugenio di Roma. Si tratta di un giovane di 23 anni, a bordo della Fiat Cinquecento, liberato solo dall'intervento dei vigili del fuoco; con lui in ospedale anche una ragazza di 21 anni e uno di 19, entrambi a bordo della C3 ed entrambi usciti autonomamente dall'auto. La strada è stata chiusa al traffico con pesanti ripercussioni per la viabilità.