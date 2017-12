Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento e chilometri di coda

Incidente sulla via Pontina, oggi 25 dicembre. All'altezza del chilometro 20,100 in direzione Roma, quattro veicoli, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono tamponati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Aprilia, ancora sul posto per i rilievi. Chilometri di coda in direzione della Capitale. L'incidente avvenuto alle 13:30, è stato risolto alle 15.