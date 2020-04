Incidente sulla Pontina, auto si ribalta dopo uno scontro in direzione Roma

Traffico in tilt sulla via Pontina a causa di un incidente stradale avvenuto nella mattinata del 22 aprile, all'altezza del chilometro 18 di Castel di Decima.

L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un'auto che successivamente all'impatto si è ribaltata. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas, la Polizia stradale e la Polizia Locale con il Gruppo Eur sul luogo del sinistro per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

La strada, temporaneamente chiusa, è stata riaperta intorno alle 10:45 circa. Traffico in progressiva normalizzazione, invece, all'altezza di Pomezia nord a causa di un altro incidente avvenuto in precedenza e ormai risolto, sempre in direzione Eur.