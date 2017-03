Pontina: incidente a Tor de Cenci, traffico in tilt verso Roma

Ennesima mattinata di passione per gli automobilisti della via Pontina. Un incidente avvenuto all'altezza di Tor de Cenci ha causato code e traffico in direzione Roma. Nell'impatto, tra tre auto, nessuno è rimasto ferito gravemente ma tanti sono stati i disagi alla cicrcolazione. Sul posto personale Astral della Polizia Stradale.

Gli agenti della stradale di Aprilia sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica del brutto incidente avvenuto ieri sera attorno alle 22:35 al chilometro 49,900 della via Pontina, all'altezza di Campoverde. Quattro le vetture coinvolte nei pressi dello svincolo per via del Campo, e che ha provocato il ferimento di due persone.