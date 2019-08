Incidente sulla Pontina, auto fuori strada vola in una scarpata: ferita una donna

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, sulla Pontina. Un’auto finita fuori strada è volata in una scarpata che costeggia l’arteria. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 36,800 nel territorio di Ardea, in direzione nord. Ne da notizia LatinaToday.

Secondo i primi accertamenti la donna alla guida, una 41enne nata a Latina, ha perso, per causa da definire, il controllo della vettura che dopo aver sfondato il guard rail è volata nella scarpata per oltre 200 metri.

Sul posto per i soccorsi sono giunti anche i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118; liberata la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Pomezia. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Aprilia a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.