Incidente sulla Pontina: auto contro guardrail, traffico in tilt

Ancora un incidente sulla via Pontina. Dopo la chiusura della Sr 148 per l'intera giornata di sabato, domenica 18 marzo si apre con un nuovo sinstro stradale, questa volta al km 28+100 in direzione Latina, all'altezza di Pomezia. Un conducente alla guida di una station wagon, per motivi da chiarire, ha perso aderenza sull'asfalto schiantandosi contro il guard rail.

Si prosegue a carreggiata ridotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia, ed i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso.