Pontina, scontro tra auto e camion: tre feriti

Incidente in via Pontina e traffico in tilt tra Spinaceto e il Grande Raccordo Anulare. Il sinistro, che ha visto coinvolti un'auto e un camion, è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino di oggi, 13 luglio. Il mezzo pesante dopo lo scontro avrebbe superato il guard rail laterale ribaltandosi.

Gravi i due camionisti, ferita la donna alla guida dell'auto. La Pontina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dalla Polizia Stradale di Aprilia per la rimozione dei detriti. Sul posto anche vigili del fuoco e 118. Il traffico è stato deviato su via Naro in direzione Eur. Code tra il Gra e Spinaceto in direzione Latina fino alle 10:30.