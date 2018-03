Incidente sulla Pontina: detriti in strada e traffico verso Roma

Incidente oggi 1 marzo sulla via Pontina. Una Opel si è scontrata con una Polo Volkswagen all'altezza del chilometro 41 + 800 ad Aprilia in direzione Roma. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia ed il personale Astral. Nessuno è rimasto ferito ma i detriti in strada non hanno fatto altro che aumentare il traffico verso Roma già in aumento in considerazione dei lavori in corso sulla via Pontina. File anche dallo svincolo Strampelli a Castagnetta per un cantiere.

Traffico anche su Raccordo Anulare e A24

Mattinata di traffico anche sul Grande Raccordo Anulare circolazione congestionata sull'intero anello: in carreggiata interna ci sono code dalla Nomentana all’Ardeatina. In esterna, invece, si rallenta a tratti dall'Aurelia alla Nomentana. Sulla Roma-Fiumicino incolonnamenti dal Raccordo a via Newton verso l'Eur. Congestionato tutto il Tratto urbano della A24, dal Raccordo alla Tangenziale est in direzione del centro.

Disagi verso l'Eur anche sulla Cristoforo Colombo dove il traffico è bloccato da Dragona a Mezzocammino. Si procede a rilento anche sull'Appia in più tratti da Albano Laziale a Capannelle, come comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità​.