Pontina, incendio e incidente: traffico in tilt verso Roma

Mattinata di passione per tutti i pendolari della via Pontina. Oggi 1 marzo un incidente e un incendio hanno generato code chilometriche in direzione Roma e verso Latina. Tutto è iniziato all'alba con un rogo scoppiato all'interno dell'azienda Italcarni, sulla Pontina ad Aprilia.

Le fiamme, divampate inizialmente nel magazzino, hanno generato fumo che ha invaso la vicina Pontina. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e i sanitari del 118.



La Pontina è stata chiusa parzialmente per favorire le operazioni di soccorso, con conseguente paralisi del traffico, per poi essere riaperta intorno alle 10.

Il traffico è aggravato da tre incidenti, per fortuna lievi, il più complicato da ripulire quello all'altezza della via Nettunense che ha causato fino ad 8 chilometri di coda. Disagi anche in via Castelli Romani con code tra Pomezia e via Campobello in entrambe le direzioni