Pontina, un uomo travolto e ucciso da un'auto: indagini per risalire alla sua identità

Un uomo è stato investito e ucciso sulla via Pontina. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di venerdì 8 febbraio, al chilometro 22+900, nel comune di Roma all'altezza di Castel Romano. Sul posto le pattuglie del distaccamento della polizia stradale di Aprilia. Lo scrive LatinaToday.

La vittima, probabilmente un uomo proveniente dall'est Europa, è stato travolto da una Fiat 500 sulla corsia di sorpasso. Gli agenti hanno effettuato i rilievi dell'incidente. L'uomo stava probabilmente attraversando la strada.

La Pontina è rimasta chiusa per circa tre ore e il traffico è stato deviato sullo svincolo di Castel Romano, in direzione della Capitale. La vittima non aveva con sé documenti e sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità.