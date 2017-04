Tragedia sulla Pontina, scontro auto moto: muore 40enne di Pomezia

Il corpo coperto da un telo e le pattuglie della stradale a deviare il traffico sulla Laurentina. Tragedia sulla Pontina nella serata di ieri 1 aprile. Poco prima delle 19, un motociclista di 40 anni, residente a Pomezia, si è scontrato a bordo della sua Kawasaki con una Fiat Punto. Ad avere la peggio il centauro che, a seguito del terribile impatto, è finito sbalzato sull'asfalto.

Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Inutili infatti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli Strampelli e Pomezia, al chilometro 31 in direzione Roma, ed ha visto coinvolto anche un 46enne originario della provincia di Latina, conducente dell'utilitaria. La strada è stata chiusa per diverse ore, con il traffico deviato sulla Laurentina.