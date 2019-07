Incidente sulla Pontina: si scontrano tre auto, 4 feriti. Lunghe code per ore

Incidente sulla via Pontina e traffico in tilt. E' successo nella serata di lunedì, 22 luglio, quando intorno alle 22:30 circa una Fiat Punto, una Fiat Grande Punto e Opel Astra si sono scontrare per cause ancora da appurare, all'altezza di Spinaceto, nella strada che porta verso Latina.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Eur. Quattro i feriti, due uomini e due donne. Tre sono stati portati in codice rosso al Sant'Eugenio.

Una, invece, in codice giallo al San Giovanni. Pesanti le ripercussioni al traffico con la maggior parte delle auto ferme e con i motori spenti. La strada, temporaneamente chiusa, è stata aperta due ore dopo.