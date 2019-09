Pontina, autocisterna si ribalta dopo incidente: due feriti. Strada chiusa

Incidente sulla Pontina, all'altezza del chilometro 25, dopo Castel Romano. Qui, alle 12:45 circa, un'autocisterna si è ribaltata dopo un incidente stradale. Il mezzo pesante era probabilmente privo del carburante che prima trasportava. La strada è stata chiusa con code in direzione Latina, tra Monte D'Oro e Pomezia.

Due le persone ferite in codice giallo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo NBCR. Code anche tra Tor de Cenci e Pomezia. Disposte uscite obbligatorie.

