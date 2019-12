Incidente sulla Pontina, 20 chilometri di coda verso Roma

Lunedì nero per chi è transito sulla Pontina. Un incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, 9 dicembre, tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma. Pesanti le conseguenze per il traffico, come riporta LatinaToday. Lungo l'arteria si sono infatti registrati 20 chilometri di coda verso la Capitale.

Si è trattato di un incidente autonomo, con un veicolo uscito fuori strada all'altezza del chilometro 18. La circolazione è rimasta paralizzata durante le operazioni di rimozione del mezzo dalla strada. Sul posto la polizia stradale di Aprilia.