Incidente sulla Pontina tra 5 mezzi pesanti e un'auto: strada chiusa

Incidente oggi 6 marzo sulla via Pontina per un tamponamento a catena tra 5 mezzi pesanti e un'automobile. Il tratto interessato è quello da Castel Romano a Pomezia nord verso Pomezia. Verso Roma è invece attiva una riduzione di carreggiata sulla corsia di sorpasso. Lo comunica Astral Infomobilità che annuncia la chiusura della strada. Sul posto la Polizia Stradale due ambulanze, i vigili del fuoco per estrarre i feriti dai veicoli.