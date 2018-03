Pontina: doppio incidente. Autocisterna di gpl contro guardrail, traffico in tilt

Mattinata di incidenti quella di oggi, sabato 17 marzo. Sulla via Pontina due sinistri hanno mandato il traffico in tilt. Verso le 4 del mettino il primo all'altezza della diramazione Colombo. Tre le persone ferite, trasportate due al sant 'Eugenio e una al San Camillo, tutte in codice rosso. Sul posto la pattuglia del IX EUR, con l'ausilio della pattuglia di tintoretto. Pontina chiusa e linee autobus Atac 705-706 deviate fino alle 8 del mattino.

Verso le 5:30 altro incidente in via Pontina all'altezza del km 18,100. Coinvolti più veicoli, tra cui un'auto cisterna 40mila litri contenente gas. Sul posto pattuglie del Gpit e del Gssu della Polizia Locale e la Stradale di Aprilia. I Vigili del Fuoco, sul posto con tre squadre, hanno disposto la chiusura in direzione Roma. Si consiglia l'uscita a Castel Romano o Pomezia.