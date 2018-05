Incidente sulla Pontina, un ferito in codice rosso: strada chiusa per ore

Grave incidente questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Pratica di Mare, al chilometro 22, in direzione di Pomezia. Il sinistro si è verificato intorno alle 6 di mattina. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza che ha trasportato il ferito, un 42enne di Roma, all'ospedale San Camillo in codice rosso. Per i rilievi sono intervenute quattro pattuglie della Polizia locale del gruppo Eur.

A Castel Romano la Pontina è stata chiusa in direzione di Latina, con deviazione obbligatoria a Pratica di Mare, causando lunghe code fino a Castel di Decima. Come fa sapere Astral Infomobilità, solo intorno alle 9.30 è stata riaperta la corsia di sorpasso e il traffico ha ricominciato a circolare. Ripercussioni anche sul senso di marcia opposto, in direzione Roma, dove per alcune ore si è transitato su una sola corsia, quella di marcia lenta. Dopo alcune ore è stata riaperta anche la corsia di sorpasso.

Aggiornamento

Intorno alle 10.15 la strada è stata completamente riaperta e il mezzo incidentato rimosso.

Gallery