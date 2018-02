Incidente sulla via Pontina: traffico e code in direzione della Capitale

Traffico sulla via Pontina a causa di un incidente che ha coinvolto due vetture. Si tratta di un tamponamento avvenuto intorno alle 8:30 di oggi 8 febbraiio all'altezza del chilometro 35+200, in direzione della Capitale. Nel corso del sinistro non si sono registrati feriti gravi, inevitabili le code in direzione Roma con rallentamenti ed auto ferme nel traffico sino alla rimozione dei veicoli incidentati.

Lavori notturni sulla via Pontina

Come informa Astral Infomobilità, sulla stessa via Pontina, a partire da stanotte e sino al prossimo 5 aprile, sono previsti interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della SR148 a cura di Astral spa. E’ istituito, pertanto, il restringimento di carreggiata in tratti saltuari tra il km 37+500 e il km 18+000 nei Comuni di Ardea, Pomezia e Roma in direzione di quest’ultima, fino alle ore 05:30 del 05 Aprile 2018, nelle seguenti fasce orarie: il lunedì dalle ore 19.00 alle ore 24:00; dal martedì al giovedì dalle ore 00:00 alle ore 05:30 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00; il venerdì dalle ore 00:00 alle ore 05:30. Nei tratti menzionati il limite massimo di velocità consentito è ridotto a 30 km/h.