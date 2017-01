Incidente sulla Pontina: auto ribaltata dopo scontro, 4 feriti. Tra loro un bimbo

Quattro persone, tra le quali un bambino, estratte dalle lamiere dell'auto ribaltata e trasportate in ospedale. Questo il numero dei feriti coinvolti nell'incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato sulla via Pontina (altezza chilometro 18.500). A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento due vetture. A causa del violento impatto una delle auto ha infatti terminato la propria corsa ribaltata su una fiancata.

ESTRATTI DALL'AUTO - Lo scontro si è verificato intorno alle 18:30 all'altezza di Castel Romano, direzione Pomezia. Chiusa una delle corsie della SR148 per consentire i soccorsi, sul posto per estrarre i feriti dall'auto capovolta sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno poi affidato i quattro alle cure del personale medico del 118. Sul posto le Autorità competenti per i rilievi del caso. Inevitabili code e rallentamenti.