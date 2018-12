Incidente sulla Pontina: scontro tra un tir ed una Smart, un ferito grave

Grave incidente nella mattina di oggi, mercoledì 5 novembre, sulla Pontina nei pressi della frazione di Campoverde ad Aprilia, fra le province di Latina e Roma.

Secondo quanto riporta LatinaToday, nello scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 56 in direzione del capoluogo Pontino, intorno alle 8, sono rimasti coinvolti due mezzi, con una Smart che ha tamponato un autoarticolato. Una persona è rimasta ferita in maniera grave. Sull’arteria è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Aprilia. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di rito. Solo qualche minuto dopo le 9 è stata riaperta in direzione Roma; al momento in direzione Latina il traffico viene deviato allo svincolo di Campoverde Nord.