Incidente via Pontina: maxi tamponamento tra sei auto, traffico bloccato

Un maxi tamponamento ed il rientro dalle ferie. Questo il mix che ha determinato notevoli disagi alla circolazione sulla via Pontina, in direzione della Capitale. A creare problemi un incidente stradale che ha coinvolto sei vetture. Il sinistro, dove non si registrano feriti gravi, fra l'Area Produttiva di Pomezia e via Vincenzo Diamare, nella zona di Trigoria. Sul posto per i rilievi scientifici la polizia stradale. Per consentire i soccorsi il traffico è stato deviato temporaneamente sulla sola corsia di marcia. Inevitabili rallentamenti, con auto ferme in coda in direzione Roma in aumento.