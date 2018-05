Incidente sulla Pontina: autocarro ribaltato, conducente ferito

Si è ribaltato con l'autocarro sulla via Pontina per cause ancora da appurare. E' successo oggi 3 maggio alle 10 circa, all'altezza del chilometro 55 tra Aprilia e Campoverde, in direzione Roma.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Aprilia che hanno temporaneamente chiuso la via Pontina in entrambe le direzioni anche per consentire l'intervento dell'eliambulanza. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. La strada è stata di nuovo aperta alle 11.