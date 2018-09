Incidente sulla Pontina: scontro tra auto e tir, traffico verso Roma

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 9, lungo la via Pontina, nel territorio di Latina. A scontrarsi un tir e un'auto. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 58+900, a Borgo Montello, in direzione Roma.

Come riporta LatinaToday è ancora da ricostruire la dinamica dello scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e una Nissan Micra. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Disagi per il traffico in uscita dal capoluogo pontino e verso la Capitale.