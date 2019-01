Incidente sulla Pontina: tamponamento tra sei auto, lunghe code per entrare in città

Maxi tamponamento e traffico in tilt sulla via Pontina. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:00 di questa mattina in entrata in città (altezza chilometro 27). Sei i veicoli coinvolti. Lunghe code si sono registrate verso Roma da Pomezia sud a Villaggio Azzurro.

Non si registrano feriti, ma il traffico ha subito inevitabilmente rallentamenti. Lunghe code si sono formate nel tratto di strada a partire da Pomezia sud. Sul posto le pattuglie della polizia stradale per eseguire i rilievi del sinistro.