Incidente sulla via Pontina: camion ribaltato e traffico deviato

Un camion ribaltato su un fianco ad occupare le corsie della via Pontina. Disagi al traffico in direzione Roma sulla SR148 a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto questa mattina all'altezza del chilometro 60+500. Da accertare le cause, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto. Per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo pesante è stato necessario attuare delle deviazioni stradali.

Incidente via Pontina 21 maggio 2018

Inevitabili le code dalla zona di Nettuno, altezza Ponte Montello, in direzione della Capitale. Sul posto per rimuovere il camion dalla carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco.