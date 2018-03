Incidente via Pontina: scontro tra un tir ed un'auto, chiusa una corsia. Traffico bloccato

Traffico congestionato sulla via Pontina in seguito ad un incidente stradale. Anche quest'oggi gli automobilisti in entrata a Roma hanno fatto i conti con l'ennesimo sinistro che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Ad impattare un autoarticolato ed una Fiat Panda, con i due mezzi incidentati fermi ad occupare la corsia di marcia lenta, con la viabilità deviata sulla sola corsia di sorpasso.

Incidente Pontina 20 marzo 2018

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di oggi 20 marzo, in un orario di punta, all'altezza del chilometro 27,900, all'altezza di via Naro, nel territorio di Pomezia. Da accertare la presenza o meno di feriti gravi, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, così come la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale. Sul posto anche il personale Astral.

Traffico sulla Pontina

Inevitabili i risentimenti alla normale viabilità, con lunghe code tra lo svincolo Strampelli e l'uscita Pomezia Nord della SS148. Rassegnati i pendolari della strada che collega Latina alla Capitale, alle prese con l'ennesima mattinata di passione per arrivare a lavoro.