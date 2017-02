Tamponamento tra quattro auto sulla Pontina, cinque chilometri di coda

Un tamponamento tra quattro auto. Questa la causa del traffico che ha bloccato la circolazione questa mattina sulla via Pontina. L'incidente stradale, dove non si registrerebbero feriti gravi, all'altezza del chilometro 35+900 (svincolo Castel Romano - Trigoria), in direzione Pomezia. Ad aggravare la situazione, una cospicua perdita di olio sulla carreggiata che ha allungato le operazioni di rimozione e ripristino in sicurezza sulla strada. Cinque i chilometri di coda segnalati da Astral Infomobilità che consiglia di utilizzare l'uscita via Pontina Vecchia quale percorso alternativo al tratto di SS148 interessato dal tamponamento.