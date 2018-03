Incidente via Pontina: tamponamento tra cinque auto, traffico in direzione Roma

Traffico rallentato sulla via Pontina a causa di un incidente stradale verificatosi in direzione della Capitale. A creare disagi un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque vetture. In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 10:00 di oggi 15 marzo all'altezza del chilometro 19+600 della SR148.

Incidente e traffico via Pontina

Con le auto coinvolte nel tamponamento ferme sulla corsia di sorpasso della Pontina, inevitabili sono stati i rallentamenti con traffico a partire dall'uscita Pomezia Nord e via di Decima- Castel Porziano. Sul posto la polizia stradale ed il personale Astral.