Incidente sulla Pontina ad Aprilia, auto si ribalta in strada. Un ferito

Un incidente sulla Pontina, l'ennesimo, si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 14 maggio. Il sinistro all’altezza del chilometro 47+200, nel territorio di Aprilia. Una vettura si è ribaltata in direzione Roma rimanendo poi capovolta sulla strada. Nell’incidente coinvolto anche un camion.

Incidente via Pontina 14 maggio 2018

Una persona è rimasta ferita fortunatamente, da quanto si apprende, in maniera non grave, e trasferita in ospedale in codice giallo. Per i rilievi di rito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia a cui spetta la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Temporaneamente e per permettere tutte le operazioni è stata chiusa la corsia di sorpasso, mentre si procede solo su quella di marcia.