Incidente sulla Pontina: scontro tra tre auto, Smart ribaltata

Incidente sulla via Pontina nella serata di giovedì 12 dicembre, all'altezza del chilometro 45 in direzione sud. Tre le auto coinvolte, di cui una ribaltata dopo il violento impatto. Due le persone rimaste ferite, ma in condizioni non gravi. Lo scrive LatinaToday.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, è stata disposta l'uscita obbligatoria sulla Nettunense. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia. Si tratta del quarto incidente rilevato dalla polstrada sulla SR148 nella sola giornata di ieri.

Auto ribaltata al Circo Massimo

Cambia il Comune ma non cambia la sostanza anche nella Capitale dove intorno alle 6:10 di venerdì mattina, in via dei Cerchi all'altezza del Circo Massimo, un'auto si è ribaltata in seguito ad un incidente.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Da una prima ricostruzione l'automobilista, al volante di una Opel Mokka, avrebbe fatto tutto da solo.

L'uomo è riuscito ad uscire da solo dalla vettura, è stato soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.