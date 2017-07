Incidente a Garbatella: scontro auto scooter, morto 44enne

Incidente mortale oggi 26 luglio tra Garbatella e Ostiense. Un impatto fatale avvenuto alle 7:22 circa tra Ponte Spizzichino e la Circonvallaizone Ostiense. A perdere la vita un uomo di 44 anni. La vittima era in sella al suo scooter Scarabeo Aprilia all'altezza di via Girolamo Benzoni quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Volkswagen Golf.

Incidente mortale a Garbatella

Immediati i soccorsi, anche del conducente dell'auto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale dell'VIII Gruppo Tintoretto e il personale del 118 che hanno trasportato in 44enne, in condizioni disperate, all'ospedale San Camillo di Roma. Il cuore dell'uomo, arrivato al nosocomio romano, ha però smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate.

Le indagini della Polizia Locale

Il conducente dell'auto, che non ha riportato ferite, come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga. La Polizia Locale indaga sull'esatta dinamica dell'incidente per far chiarezza sul sinistro mortale.