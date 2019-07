Incidente a Garbatella, scontro tra due auto: grave uomo di 60 anni

Incidente ieri pomeriggio intorno alle 17 e 30 all'imbocco del ponte Settimia Spizzichino, sul lato della circonvallazione Ostiense a Garbatella. Due auto si sono scontrate e un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito. Sul posto subito i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo Forlanini, dove versa in grave condizioni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Tintoretto della Polizia locale per effettuare i rilievi dell'incidente e per gestire la viabilità. Gli agenti hanno dovuto chiudere momentaneamente il tratto stradale interessato per consentire la messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.