Incidente a Ponte di Nona: si scontrano auto e scooter, un ferito

Incidente stradale a Ponte di Nona oggi pomeriggio dove uno scooter ed un'auto si sono scontrate violentemente. Il sinistro intorno alle 16:30 su via Piero Corti, nella zona di Colle degli Abeti. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, ferito e trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.