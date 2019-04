Incidente a Ponte Milvio: investe uomo e scappa, rintracciato il pirata della strada

Ha investito un pedone a Roma nord e si è allontanato senza prestare i primi soccorsi. È durata meno di 24 ore la fuga di un pirata della strada che intorno alle 12:40 di lunedì 29 aprile ha ferito un uomo di 78 anni in piazzale di Ponte Milvio dove erano intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per una fuga con omissione di soccorso.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto tutti gli elementi utili e alcuni frammenti di testimonianze grazie ai quali sono riusciti a risalire alla targa e al tipo di veicolo coinvolto, una Mercedes Classe A. Dalle informazioni in possesso i 'caschi bianchi' si sono spinti fuori dal Comune di Roma, ossia presso il Comune di Anzio, dove da accertamenti risultava residente il proprietario del mezzo.

Al momento della verifica gli operanti non hanno trovato in casa il responsabile, che poi si è accertato essere sia il proprietario che il conducente del mezzo. E' stata diramata, quindi, una nota di ritraccio dell’automobile a tutti i gruppi territoriali di Polizia Locale e sono proseguite le ricerche fino a quando oggi, alle 10:30 circa, l’uomo coinvolto nel sinistro, italiano nato nel 1979, che si era dato alla fuga non prestando i soccorsi all’investito, si è costituito presso il Gruppo Cassia della Polizia Locale ed è stato denunciato per i reati di fuga ed omissione di soccorso.

Per il pedone investito, italiano nato nel 1941, trasportato ieri in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, sono stati stabiliti 40 giorni di prognosi. La vettura è stata sequestrata per mancata copertura assicurativa.