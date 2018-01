Carambola tra auto, poi l'incidente frontale: ferito un uomo

Incidente oggi 16 gennaio a Pomezia, in via di Torvaianica Alta. Per cause ancora da appurare una carambola ha coinvolto una Renault Clio, una Alfa 147 e una Citroen.

A seguito dell'impato, da determinare nella dinamica, si è quindi verificato un incidente frontale. Sul posto la Polizia Locale di Pomezia, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere un 60enne italiano. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Pomezia.