Policlinico: incidente su viale Regina Margherita, donna investita da uno scooter

Incidente stradale in zona Policlinico-Nomentano dove una donna è stata investita da uno scooter. Soccorsa dall'ambulanza del 118 è stata quindi trasportata in ospedale.

L'investimento è avvenuto intorno alle 10:00 di venerdì 28 febbraio su via Giovanni Battista Morgagni, all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita. Qui, per cause ancora in via di accertamento, una donna è stata investita da uno scooter, un Piaggio Liberty 125.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi lo scooterista, un ragazzo rimasto illeso, sul posto sono quindi intervenute un'ambulanza ed una automedica. Affidata alle cure del personale sanitario la donna è stata trasportata al vicino Policlinico Umberto I.

Prime ad intervenire sul posto due pattuglie di carabinieri con i miliari che, in attesa dell'arrivo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno svolto i primi accertamenti regolando il traffico veicolare della zona.