Policlinico, incidente in viale Regina Margherita, ferita una donna

Incidente in zona Policlinico-Nomentano dove una donna è rimasta ferita dopo essere caduta dallo scooter. Il sinistro intorno alle 10:00 su via Giovanni Battista Morgagni, in prossimità dell'incrocio con viale Regina Margherita (altezza civico 35). Qui una donna alla guida di uno scooter Piaggio Liberty 125, è caduta in terra per poi essere trasportata con delle lievi ferite al vicino Policlinico Umberto I.

Sul posto sono intervenute per prime due pattuglie dei carabinieri con l'arrivo sul posto poi degli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.

Svolti i primi rilievi scientifici sono in corso ulteriori indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e comprendere se si sia trattato di un incidente autonomo o se lo scooter condotto dalla donna sia entrato in collisione con un'altra moto, come riferito dai 'caschi bianchi' ad alcuni testimoni.

Su tale aspetto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della municipale che, dopo aver ascoltato i testimoni e la versione della donna, stanno cercando di ricostruire il tutto attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza della zona.