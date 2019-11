Perde controllo dell'auto e investe un podista: guidava con patente scaduta da 6 anni

E' ricoverato in prognosi riservata un podista di 66 anni, investito da un 56enne romano che guidava con la patente scaduta dal 2013. Il fatto è successo domenica 17 novembre a Monterotondo, in via di Castelchiodato, intorno alle 13 circa.

Il conducente dell'auto, nei pressi di un cavalcavia, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo sbandando sul lato destro della carreggiata, investendo così il 66enne che stava correndo.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo che hanno denunciato il 56enne per lesioni stradali. Dai controlli è emerso che il 56enne aveva la patente scaduta da sei anni.