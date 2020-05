Boccea, fermato il pirata della strada che ha investito e ucciso un ciclista

Svolta nelle indagini per individuare il pirata della strada che ha investito un ciclista sabato sera su via di Boccea. La polizia ha fermato un 35enne, sospettato di essere l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso Giovanni Pala lo scorso 2 maggio.

Sono stati gli agenti del Comando Generale e del Gruppo Monte Mario ad individuare l’uomo, presunto responsabile della morte del ciclista. Accompagnato negli uffici di via della Consolazione sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La tragedia stradale si è consumata la sera del 2 maggio scorso quando Giovanni Pala stava percorrendo via di Boccea in bicicletta per fare ritorno a casa della madre, dove si era trasferito per passare insieme a lei la quarantena.

All'altezza di civico 1115, però, la tragedia: Giovanni Pala è morto sul colpo. La vettura che lo ha investito, tuttavia, è subito fuggita con i ‘caschi bianchi’ che hanno cominciato da subito le indagini per risalire al pirata della strada. A distanza di due giorni la possibile svolta nelle indagini, con il fermo del 35enne.