Pineta Sacchetti: scontro tra moto della polizia e auto, ferito un agente

Un agente della Polizia Locale del gruppo Gpit è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Domenico Tardini, all'altezza dell'incrocio con via di Forte Boccea, a pochi metri da via Pineta Sacchetti.

E' successo intorno alle 8:30 circa quando una moto della Polizia locale di Roma Capitale, per cause da appuare, si è scontrata con una Fiat Punto.

L'agente è stato trasportato in ambulanza al vicino policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. La conducente dall'auto si è fermata a prestare i primi soccorsi.