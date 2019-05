Auto si ribalta e finisce in un fossato: morto un 28enne

E' un giovane di Nettuno, Pietro Ietto, 28 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Borgo Sabotino, Latina. Il ragazzo era alla guida della sua auto una Mercedes Classe C, e viaggiava lungo Strada Alta in direzione di Nettuno, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura.

La macchina è finita fuori strada e si è ribaltata dentro un fossato al margine della carreggiata. Inutili per il ragazzo i soccorsi del 118. All'arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte della polizia stradale di Latina, nel violento impatto il ragazzo è sbalzato fuori dall'abitacolo del mezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto.