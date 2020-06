Perde controllo della moto e finisce contro un muro: morto centauro

Incidente mortale sul litorale sud di Roma, a Nettuno, nella zona Sandalo di Levante. Piero Di Gregorio, 51 anni di Aprilia, ha perso la vita nella giornata di domenica 14 giugno. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata.

A riportare la notizia è LatinaToday. Per cause ancora in corso di accertamento, Piero Di Gregorio ha perso il controllo della sua moto mentre tornava verso casa e si è schiantato contro un muretto.

Si è trattato di un incidente autonomo, ma ancora non è chiaro cosa abbia portato fuori strada il centauro. Sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.

L'uomo, secondo una ricostruzione, stava percorrendo la via dei Laghi a bordo della sua Harley Davidson, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo.

La moto è uscita fuori strada schiantandosi contro il muretto di un'abitazione lungo la strada. Un impatto particolarmente violento che non ha lasciato scampo a Piero Di Gregorio, deceduto sul posto.