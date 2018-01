Schianto a Piazzale Prenestino, auto "vola" sull'incrocio e finisce ribaltata

Ha praticamente attraversato l'incrocio "volando", passando da un lato all'altro della Prenestina, colpendo auto in sosta e finendo quindi ribaltato. A raccontare l'incidente avvenuto questa mattina all'alba a Piazzale Prenestino viene da parlare di miracolo nell'apprendere che il conducente dell'auto protagonista ha riportato "solo" qualche frattura.

Una dinamica assurda, ma incredibilmente vera quella ricostruita dalla polizia locale di Roma Capitale. Non era ancora spuntato il primo sole del 2018 quando una Mercedes proveniente dalla Circonvallazione Casilina, nel quartiere Pigneto, ha per ragioni al momento ancora tutte da chiarire attraversato l'incrocio della Prenestina. Un incrocio nei fatti inesistente vista l'impossibilità di passare da una parte all'altra. Un vero e propio volo concluso contro due auto in sosta, una Citroen e una Renault Clio. Quest'ultima è finita pesantemente danneggiata, con il parabrezza distrutto.

La Mercedes dopo il volo e la carambola è finita ribaltata. Il miracolato conducente se l'è cavata con qualche frattura. Contuso il passeggero al suo fianco. Le auto, poste sotto sequestro, si trovano ora presso il deposito giudiziario Graziosi. La strada è stata chiusa dalle 4.50 alle 9.30.