Incidente a San Paolo: scontro tra un taxi e due auto della polizia

Scontro nella notte a San Paolo dove un incidente stradale ha coinvolto un taxi e due automobili della Polizia di Stato. L'impatto fra i tre mezzi dopo la mezzanotte in piazzale Tommaso Edison, altezza incrocio con viale Guglielmo Marconi. Quattro i feriti, trasportati in codice rosso dalle ambulanze del 118 agli ospedali San Camillo, Santo Spirito e Sant'Eugenio, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.