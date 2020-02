Incidente a Monteverde, auto si ribalta dopo uno scontro: grave un uomo

Prima lo scontro, poi un'auto ribaltata. Incidente, questa mattina alle 7, nel quartiere Monteverde dove una pattuglia del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per uno scontro avvenuto in piazzale Dunant.

Nel sinistro sono stati coinvolti una Range Rover e una Dacia Sandero che, a seguito dell'urto, si è ribaltata su uno spartitraffico. Il conducente, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice rosso dinamico all'ospedale San Camillo. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.