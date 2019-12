Incidente a Roma nord: scontro tra due auto, tre feriti

Incidente stradale a Roma nord dove si sono scontrate due auto. Tre i feriti, tutti trasportati in codice rosso in ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12:00 di mercoledì 4 dicembre in piazzale della Farnesina, altezza incrocio con viale Antonino di San Giuliano, poco distante dallo stadio Olimpico e dalla sede del Ministero degli Esteri.

L'incidente stradale ha coinvolto una Toyota Aygo ed una Peugeot Ranch. Tre i feriti come detto, affidati alle cure delle ambulanze del 118 e trasportati due all'ospedale Santo Spirito ed il terzo al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Secondo quanto si apprende nel momento del sinistro, avvenuto per cause in via di accertamento, non erano in funzione i semafori che regolano la viabilità dell'incrocio. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici quattro pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.