Incidente a Monteverde: pedone investito da uno scooter, due feriti

Due feriti, scooterista e pedone, entrambi trasportati dal 118 all'ospedale San Camillo. E' il bollettino di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Monteverde. Ad essere investito un uomo italiano di 78 anni colpita da uno scooter condotto da un romano di 40. Il sinistro in piazzale dei Quattro Venti poco prima delle 8:00.

Incidente piazzale dei Quattro Venti

Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto. In particolare il sinistro ha visto coinvolto uno scooter Yamaha X-Max che procedeva in direzione viale dei Quattro Venti. Investito l'anziano anche lo scooterista è caduto in terra rimanendo a sua volta ferito. I due, affidati alle cure dell'ambulanza, sono poi stati trasportati entrambi in codice rosso al vicino ospedale San Camillo.

Incidente a Monteverde

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Risentimenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso.