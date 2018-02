Incidente a piazzale Clodio: taxi si ribalta dopo scontro con un van, grave un 37enne

Incidente con un taxi coinvolto oggi a piazzale Clodio a Prati. E' successo intorno alle 10:00 all'intersezione con viale Falcone e Borsellino. Il taxi si è ribaltato dopo aver impattato con un Fiat Qubo. Sul posto gli agenti del Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118.

Taxi ribaltato a piazzale Clodio

Il conducente dell'auto, un uomo di 37 anni, è stato soccorso e portato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove si trova in rianimazione. Traffico in zona a cause dei detriti che hanno invaso la carreggiata.